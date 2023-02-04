Краснодар
Встреча по интересам

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прогуляться, перекусить

Ты творческий, разностороний человек? Поэт, музыкант, художник, или просто интересный разностороний?

От пользователя @Mistermaloi

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