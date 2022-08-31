От пользователя @Mistermaloi

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

Краснодар → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, поболтать

Краснодар → Другое Погулять взять по шавухе

Краснодар → Другое Хочу встретиться с новыми людьми

Краснодар → Другое Есть тут роллеры?) Нужен совет по подшипникам)

Краснодар → Другое Сходить в театр или кино

Краснодар → Другое Сходить в ресторан

Краснодар → Другое поехать к реке разжечь костер

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!