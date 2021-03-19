Краснодар
Велопрогулка

активный отдых

Покататься по городу, возможно в красный Кут.

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Вечерняя прогулка в парке Галицкого

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