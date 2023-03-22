С шампанским и пьяными друзьями. ЗАГС - любовь - свидания - дети - скандалы - ипотеки - путешествия - вот это вот все - внуки - огурцы. Ну все как обычно, весело и задорно. Требуется паспорт для начала.

От пользователя @Victor

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