Краснодар
В ЗАГС ))))
С шампанским и пьяными друзьями.
ЗАГС - любовь - свидания - дети - скандалы - ипотеки - путешествия - вот это вот все - внуки - огурцы. Ну все как обычно, весело и задорно.
Требуется паспорт для начала.
От пользователя @Victor
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