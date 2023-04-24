Краснодар
В поисках сюрпризов 🧙🏻♂️
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Выходные полны сюрпризов, осталось только их найти!
От пользователя @Crash
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Что там нового в космосе?
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Отдохнуть , пройтись по красивым местам городка нашего ))))
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Погулять, поболтать, активный отдых, поездки на море
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