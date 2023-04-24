Выходные полны сюрпризов, осталось только их найти!

От пользователя @Crash

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Краснодар → Другое Погулять, поболтать, активный отдых, поездки на море

Краснодар → Другое Поиграть в большой теннис

Краснодар → Другое Отдохнуть , пройтись по красивым местам городка нашего ))))

Краснодар → Другое К морю на лясе!

Краснодар → Другое Что там нового в космосе?

Краснодар → Другое Погулять в парке

Краснодар → Другое Прогулка на свежем воздухе.

Краснодар → Другое Выходные не пройдут зря

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