Краснодар
творческих людей Краснодара, рукоделие, прикладное искусство.

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собрать компанию

Были у нас как-то давно творческие посиделки, хотелось бы возобновить такое. Знакомиться, болтать, делиться опытом. Где-нибудь в кафе в центре, чтобы всем было удобно добираться. Предлагаю на первый раз фуд-корт в Галерее на Красной и Северной, с 15 до 17 часов, воскресенье 18 декабря. Все возрасты, любой пол и вид творчества. Познакомимся?

От пользователя @NataBijoux

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