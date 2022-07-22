Краснодар
Те, кто со мной на одной волне ~

фото пользователя Anastasia_21
пообщаться

Хочется обычного общения обо всём на свете. Посмотрели классную серию любимого сериала? Поделитесь! Прочли книгу, что вывернула вашу душу наизнанку? Пишите! Подсели на игру и мечтаете встретить главного героя в реальной жизни? Я поддержу!
Серьёзные темы тоже приветствуются.
Ищу человека или небольшую компанию, что будут со мной на одной волне.

От пользователя @Anastasia_21

9 участников
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