Краснодар
Те, кто со мной на одной волне ~
Хочется обычного общения обо всём на свете. Посмотрели классную серию любимого сериала? Поделитесь! Прочли книгу, что вывернула вашу душу наизнанку? Пишите! Подсели на игру и мечтаете встретить главного героя в реальной жизни? Я поддержу!
Серьёзные темы тоже приветствуются.
Ищу человека или небольшую компанию, что будут со мной на одной волне.
От пользователя @Anastasia_21
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Хочу пообщаться в реале или онлайн✨️
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Играть в настолки
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