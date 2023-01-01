прогуляться, перекусить

И никуда не ходить. ))))))

Ненадо нам вот это вот всё.

Лучше пельмешкав дома поделать. И фильм посмотреть. Сериал кстати вышел, «Дом Дракона» и собственно уже недели три не могу нажать кнопку «play» в браузере.

Ну если прям совсем «заплывать» начал, можно пробежаться 10-ку утром, пару раз в неделю.

И ещё вопрос, мне не жалко на кофе, но чего вы все пьёте кофе на улице? )) Нельзя чтоли дома выпить пару литров и спокойно пойти гулять? )

Зачем я это тут пишу? Скучно просто. ) Перерыв между учебой.