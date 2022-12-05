Краснодар
Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане
прогуляться, перекусить
От пользователя @Gera1919
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