сходить на мероприятие

От пользователя @Marina1701

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Краснодар → Другое Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?

Краснодар → Другое Что там нового в космосе?

Краснодар → Другое Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

Краснодар → Другое Прогулки по лесу, отдых у реки. Грибы, водопады.

Краснодар → Другое Встреча по интересам

Краснодар → Другое Кто составит компанию на покататься?)

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