Краснодар
Сходить в кино
другое
Ищу мужчину)Заботливого , с чувством юмора, который уважает женщин ,с кем есть о чем по говорить , от 30 лет )
От пользователя @Natali_20
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