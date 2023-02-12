прогуляться, перекусить

От пользователя @Deonise

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Краснодар → Другое Хочу поиграть в пляжный волейбол)

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Краснодар → Другое Прогулятся по всем достопримечательностям Краснодара и пофоткаться)

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