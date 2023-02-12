Краснодар
Сходить в кино.
прогуляться, перекусить
От пользователя @Deonise
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Краснодар
Краснодар → Другое
Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)
Краснодар → Другое
Ищу подруг для общения и совместного отдыха)
Краснодар → Другое
Прогулятся по всем достопримечательностям Краснодара и пофоткаться)
Краснодар → Другое
Пообщаемся?
Краснодар → Другое
Погулять по ночному городу
Краснодар → Другое
Выставка виртуальной реальности
Краснодар → Другое
Добавляйтесь. Просто для развития приложения.
Краснодар → Другое
Можно сыграть во что-то по сети, поговорить на любые темы.
Краснодар → Другое
Краснодар центр
Краснодар → Другое
Хочу поиграть в пляжный волейбол)
Краснодар → Другое
Расскажи мне анекдот
Краснодар → Другое
Пообщаться с интересными людьми.
Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!