Краснодар
Сходить в кафе

фото пользователя Aleksei28
прогуляться, перекусить

От пользователя @Aleksei28

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