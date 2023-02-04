прогуляться, перекусить

От пользователя @Aleksei28

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Краснодар → Другое Погулять в парке Галицкого в вечернее время.

Краснодар → Другое Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

Краснодар → Другое кто хочет погулять пообщаться можно выпить

Краснодар → Другое Скоротать время в интерсном диалоге

Краснодар → Другое Найти человека по душе...

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

Краснодар → Другое Сходить на Бетховена

Краснодар → Другое Привет всем

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