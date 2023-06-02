Краснодар
Сходить на Бетховена
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Симфония № 9 в аранжировке Теодора Курентзиса. Красная площадь, 19:00
От пользователя @Gruoch.Boite
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