собрать компанию

От пользователя @Graff

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Краснодар → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, поболтать

Краснодар → Другое Сходить в кафе

Краснодар → Другое Сходить в рок бар

Краснодар → Другое Погулять, поболтать, активный отдых, поездки на море

Краснодар → Другое Занятия в Alex Fitness

Краснодар → Другое Прогулки по лесу, отдых у реки. Грибы, водопады.

Краснодар → Другое Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать

Краснодар → Другое Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

Краснодар → Другое Хочу познакомиться и пообщаться 😄

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

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