Краснодар
Сгонять на мотоцикле на мотокросс в Туапсе
сходить на мероприятие
Шлем для двойки есть.
От пользователя @Pere4niza
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