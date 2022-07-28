Если погода даст, то в 9-10 утра собираюсь завтра сгонять на море (Архипо-Осиповка наверно) на мотоцикле. Буду рад прокатиться с какой нибудь лёгкой на подъем девушкой. Шлем купил)

От пользователя @Pere4niza

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