Краснодар
Сгонять на море.

фото пользователя Pere4niza
активный отдых

Если погода даст, то в 9-10 утра собираюсь завтра сгонять на море (Архипо-Осиповка наверно) на мотоцикле. Буду рад прокатиться с какой нибудь лёгкой на подъем девушкой.
Шлем купил)

От пользователя @Pere4niza

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