пообщаться

От пользователя @Gruoch.Boite

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Краснодар → Другое Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать

Краснодар → Другое Покотаться на велосипедах

Краснодар → Другое Ищу просто общения с хорошими людьми

Краснодар → Другое На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

Краснодар → Другое Сгонять на мотоцикле на мотокросс в Туапсе

Краснодар → Другое Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

Краснодар → Другое Знаю где вкусный кофе, и …

Краснодар → Другое 🫵 просто обязана меня поддержать

Краснодар → Другое Ищу подругу , для путешествий, совместно времяпрепровождения

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