После травмы пока не могу бегать, а шагомер сам себя не выходит. Центр, ЗИП, Панорама, по выходным можно в любом районе. Пол не важен, но не для отношений

От пользователя @Gruoch.Boite

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