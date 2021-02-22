Краснодар
Регулярно гулять по городу пешком, рано утром
После травмы пока не могу бегать, а шагомер сам себя не выходит. Центр, ЗИП, Панорама, по выходным можно в любом районе. Пол не важен, но не для отношений
От пользователя @Gruoch.Boite
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