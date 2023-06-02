Краснодар
Провести не скучно время

активный отдых

От пользователя @lll_Evgen_lll

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Хочу найти подругу/друга ☺️

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Прогуляться, попить кофе

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Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.

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Сходить в театр или кино

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Сходить в ресторан

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Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

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Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?

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Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!

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Прогуляться в парке Галицкого

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Сходить в кино.

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Ищу просто общения с хорошими людьми

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