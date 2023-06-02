активный отдых

От пользователя @lll_Evgen_lll

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Краснодар → Другое Ищу просто общения с хорошими людьми

Краснодар → Другое Сходить в кино.

Краснодар → Другое Прогуляться в парке Галицкого

Краснодар → Другое Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!

Краснодар → Другое Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?

Краснодар → Другое Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Краснодар → Другое Сходить в ресторан

Краснодар → Другое Сходить в театр или кино

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