Краснодар
Провести не скучно время
активный отдых
От пользователя @lll_Evgen_lll
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Краснодар → Другое
Хочу найти подругу/друга ☺️
Краснодар → Другое
Прогуляться, попить кофе
Краснодар → Другое
Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.
Краснодар → Другое
Сходить в театр или кино
Краснодар → Другое
Сходить в ресторан
Краснодар → Другое
Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋
Краснодар → Другое
Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?
Краснодар → Другое
Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!
Краснодар → Другое
Прогуляться в парке Галицкого
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Скоротать вечер
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Сходить в кино.
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Ищу просто общения с хорошими людьми
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