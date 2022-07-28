Краснодар
Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар
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От пользователя @AndreyProRus
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