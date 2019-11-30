прогуляться, перекусить

От пользователя @Anton.S

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Краснодар → Другое Погулять в парке Галицкого в вечернее время.

Краснодар → Другое Скоротать время в интерсном диалоге

Краснодар → Другое Погулять в парке

Краснодар → Другое Пойдёмте смотреть на ливень

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