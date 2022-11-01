прогуляться, перекусить

От пользователя @Nastya0404

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Краснодар → Другое Встреча по интересам

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения и совместного отдыха)

Краснодар → Другое Хочу поговорить по телефону

Краснодар → Другое Сходить на марафон PRO развитие

Краснодар → Другое Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

Краснодар → Другое Пообщаться со счастьем

Краснодар → Другое Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы

Краснодар → Другое Погулять , сходить куда нибудь

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