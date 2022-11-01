Краснодар
Просто общаться)

прогуляться, перекусить

От пользователя @Nastya0404

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя inshane
Краснодар → Другое

Поиграть в большой теннис

маленькое фото пользователя Kovalev
Краснодар → Другое

Покотаться на велосипедах

маленькое фото пользователя Kir76
Краснодар → Другое

Играть в настолки

маленькое фото пользователя Violetta25
Краснодар → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Natali55
Краснодар → Другое

Погулять , сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя NastyaDa
Краснодар → Другое

Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы

маленькое фото пользователя Devid_Trushk0v
Краснодар → Другое

Пообщаться со счастьем

маленькое фото пользователя Mademoiselle
Краснодар → Другое

Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

маленькое фото пользователя Plumbumdumbum
Краснодар → Другое

Сходить на марафон PRO развитие

маленькое фото пользователя raxman0009
Краснодар → Другое

Хочу поговорить по телефону

маленькое фото пользователя Annastasia
Краснодар → Другое

Ищу подруг для общения и совместного отдыха)

маленькое фото пользователя Mistermaloi
Краснодар → Другое

Встреча по интересам

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!