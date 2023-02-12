Краснодар
Прогулятся по всем достопримечательностям Краснодара и пофоткаться)
другое
От пользователя @Lova
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Краснодар
Краснодар → Другое
Хочу найти подругу/друга ☺️
Краснодар → Другое
Занятия спортом в Алекс Фитнес
Краснодар → Другое
поехать к реке разжечь костер
Краснодар → Другое
погулять, походить по интресным местам
Краснодар → Другое
Пообщаться с интересными людьми.
Краснодар → Другое
Ищу подруг для совместных прогулок )
Краснодар → Другое
Хочу скоротать вечер
Краснодар → Другое
Давай полетаем
Краснодар → Другое
Ищу желающих играть в настолки
Краснодар → Другое
Погулять в парке Галицкого в вечернее время.
Краснодар → Другое
В ЗАГС ))))
Краснодар → Другое
Расскажи мне анекдот
Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!