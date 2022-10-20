активный отдых

От пользователя @Anastasiya11

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Краснодар → Другое Да бы хотела сходить минприятин

Краснодар → Другое поехать к реке разжечь костер

Краснодар → Другое Пообщаться со счастьем

Краснодар → Другое Прогуляться в парке Галицкого

Краснодар → Другое Добавляйтесь. Просто для развития приложения.

Краснодар → Другое Погулять по городу

Краснодар → Другое Найти человека по душе...

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