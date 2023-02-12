прогуляться, перекусить

От пользователя @Andrey11

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Краснодар → Другое Сходить в кафе

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Краснодар → Другое Ищу подругу , для путешествий, совместно времяпрепровождения

Краснодар → Другое Прогулятся по всем достопримечательностям Краснодара и пофоткаться)

Краснодар → Другое Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

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