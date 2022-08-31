активный отдых

От пользователя @Anna1919

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Краснодар → Другое Давай бегать по Ботаническому саду, как подбитые тюлени

Краснодар → Другое Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане

Краснодар → Другое Играть в настолки

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

Краснодар → Другое Кто хочет Кататься на квадрике ?

Краснодар → Другое Сходить в рок бар

Краснодар → Другое Отдохнуть , пройтись по красивым местам городка нашего ))))

Краснодар → Другое Прогулки по лесу, отдых у реки. Грибы, водопады.

Краснодар → Другое Сходить в ресторан

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!