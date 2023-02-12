прогуляться, перекусить

От пользователя @Alexndr

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Краснодар → Другое Попить кофе в уютном месте )

Краснодар → Другое Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане

Краснодар → Другое На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

Краснодар → Другое В ЗАГС ))))

Краснодар → Другое Сходить в театр, кино

Краснодар → Другое Ищу просто общения с хорошими людьми

Краснодар → Другое Го по пивку 🤟

Краснодар → Другое Сходить в театр или кино

Краснодар → Другое Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!

Краснодар → Другое Покататься на велосипеде

Краснодар → Другое Прогулятся по всем достопримечательностям Краснодара и пофоткаться)

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