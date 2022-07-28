собрать компанию

От пользователя @ARTUR012

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Краснодар → Другое Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

Краснодар → Другое Кто хочет Кататься на квадрике ?

Краснодар → Другое кто хочет погулять пообщаться можно выпить

Краснодар → Другое Хочу поиграть в пляжный волейбол)

Краснодар → Другое Играть в настолки

Краснодар → Другое Встреча ,разговор по душам ,близкий человек

Краснодар → Другое Погулять в парке Галицкого в вечернее время.

Краснодар → Другое Есть хороший дизайнер в Краснодаре?

Краснодар → Другое Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

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