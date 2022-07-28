Краснодар
Позитивное прогулки
собрать компанию
От пользователя @ARTUR012
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Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)
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