Краснодар
Потусить выпить погулять

фото пользователя Hayk
прогуляться, перекусить

От пользователя @Hayk

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