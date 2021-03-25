прогуляться, перекусить

От пользователя @Hayk

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Краснодар → Другое Айда в бар, например

Краснодар → Другое Сходить в ресторан

Краснодар → Другое Поиграть в большой теннис

Краснодар → Другое Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.

Краснодар → Другое Съездить на рыбалку. Посетить Лаго-наки

Краснодар → Другое Кто составит компанию на покататься?)

Краснодар → Другое Те, кто со мной на одной волне ~

Краснодар → Другое Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане

Краснодар → Другое Поиграть в боулинг

Краснодар → Другое Сходить на Бетховена

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