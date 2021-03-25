Краснодар
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прогуляться, перекусить
От пользователя @Hayk
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Кто составит компанию на покататься?)
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Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.
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Айда в бар, например
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