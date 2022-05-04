Куда нибудь сходить и провести отлично время

От пользователя @Shartava

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Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Краснодар → Другое Сгонять на мотоцикле на мотокросс в Туапсе

Краснодар → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь

Краснодар → Другое Ищу веселую подругу для похода в клуб. Можно сегодня!

Краснодар → Другое Скоротать время в интерсном диалоге

Краснодар → Другое Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

Краснодар → Другое Можно сыграть во что-то по сети, поговорить на любые темы.

Краснодар → Другое Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

Краснодар → Другое Сходить в кино.

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