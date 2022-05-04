Краснодар
Посидеть в кафе
собрать компанию
Куда нибудь сходить и провести отлично время
От пользователя @Shartava
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