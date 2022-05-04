Краснодар
Посидеть в кафе

фото пользователя Shartava
собрать компанию

Куда нибудь сходить и провести отлично время

От пользователя @Shartava

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя Plumbumdumbum
Краснодар → Другое

Выставка виртуальной реальности

маленькое фото пользователя Deonise
Краснодар → Другое

Сходить в кино.

маленькое фото пользователя Mademoiselle
Краснодар → Другое

Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

маленькое фото пользователя SvetaBelousova
Краснодар → Другое

Встреча @ общения

маленькое фото пользователя Kosis
Краснодар → Другое

Можно сыграть во что-то по сети, поговорить на любые темы.

маленькое фото пользователя Mademoiselle
Краснодар → Другое

Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

маленькое фото пользователя saeva
Краснодар → Другое

Скоротать время в интерсном диалоге

маленькое фото пользователя ARTUR012
Краснодар → Другое

Позитивное прогулки

маленькое фото пользователя Maria_S
Краснодар → Другое

Ищу веселую подругу для похода в клуб. Можно сегодня!

маленькое фото пользователя VIOLETTA_V
Краснодар → Другое

Прогуляться или сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Pere4niza
Краснодар → Другое

Сгонять на мотоцикле на мотокросс в Туапсе

маленькое фото пользователя Riti_27
Краснодар → Другое

Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!