От пользователя @Nastasia

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Краснодар → Другое Ты творческий, талантливый? Православный, не пошлый? Пиши, пообщаемся.

Краснодар → Другое Сходить в кино

Краснодар → Другое Погулять по городу

Краснодар → Другое Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))

Краснодар → Другое Кто составит компанию в прогулках по Красной?

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