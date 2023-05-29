прогуляться, перекусить

От пользователя @Kovalev

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Краснодар → Другое Есть тут роллеры?) Нужен совет по подшипникам)

Краснодар → Другое Есть хороший дизайнер в Краснодаре?

Краснодар → Другое Сходить в рок бар

Краснодар → Другое Ищу просто общения с хорошими людьми

Краснодар → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь

Краснодар → Другое Сходить в кино

Краснодар → Другое Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

Краснодар → Другое Хочу сходить потанцевать в "Бигуди"

Краснодар → Другое Ищу желающих играть в настолки

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