активный отдых

От пользователя @Padlo4ka

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Краснодар → Другое Кто в караоке?

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Краснодар → Другое Ищу двух девушек для похода в бильярд ближайшее время)

Краснодар → Другое Выходные не пройдут зря

Краснодар → Другое Расскажи мне анекдот

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

Краснодар → Другое Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

Краснодар → Другое Покотаться на велосипедах

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