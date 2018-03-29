Краснодар
покататься на самокатах, можно в известном парке.
прогуляться, перекусить
встретиться с людьми, скоротать время, выпить кофе, пообщаться, погулять.
От пользователя @Dinosaur
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