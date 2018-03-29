Краснодар
покататься на самокатах, можно в известном парке.

фото пользователя Dinosaur
прогуляться, перекусить

встретиться с людьми, скоротать время, выпить кофе, пообщаться, погулять.

От пользователя @Dinosaur

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