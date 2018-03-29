Краснодар
Поиграть в большой теннис
активный отдых
Поиграть в большой теннис в парке Галицкого, ракетки в наличии, уровень чуть выше начального)
От пользователя @inshane
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