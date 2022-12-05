Краснодар
Поиграть в бильярд

фото пользователя Maksim88
другое

Предлагаю поиграть в бильярд. Когда-то очень давно неплохо играл, но сейчас навык совсем растерян. Хочу сыграть, нужна компания

От пользователя @Maksim88

1 участник
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