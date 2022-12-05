Предлагаю поиграть в бильярд. Когда-то очень давно неплохо играл, но сейчас навык совсем растерян. Хочу сыграть, нужна компания

От пользователя @Maksim88

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Краснодар → Другое Прогулка по лесу, шашлык у реки☺️

Краснодар → Другое Айда в бар, например

Краснодар → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, поболтать

Краснодар → Другое Осматриваюсь тут

Краснодар → Другое В ЗАГС ))))

Краснодар → Другое Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

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