Краснодар
Поиграть в бильярд
другое
Предлагаю поиграть в бильярд. Когда-то очень давно неплохо играл, но сейчас навык совсем растерян. Хочу сыграть, нужна компания
От пользователя @Maksim88
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