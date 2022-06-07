прогуляться, перекусить

От пользователя @Valeron

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Краснодар → Другое поехать к реке разжечь костер

Краснодар → Другое На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

Краснодар → Другое Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

Краснодар → Другое кто хочет погулять пообщаться можно выпить

Краснодар → Другое Сгонять на мотоцикле на мотокросс в Туапсе

Краснодар → Другое пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями

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