Краснодар
Погулять в парке Галицкого в вечернее время.
прогуляться, перекусить
От пользователя @Replica
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