Краснодар
Погулять в парке

фото пользователя Saymon
прогуляться, перекусить

От пользователя @Saymon

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