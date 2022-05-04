прогуляться, перекусить

От пользователя @levilon

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Краснодар → Другое Кто составит компанию на покататься?)

Краснодар → Другое Погулять в парке

Краснодар → Другое Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

Краснодар → Другое Ищу подругу , для путешествий, совместно времяпрепровождения

Краснодар → Другое Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Краснодар → Другое Ищу людей по интересам

Краснодар → Другое Да бы хотела сходить минприятин

Краснодар → Другое Открыта к предложениям , погулять , съездить на природу

Краснодар → Другое Ищу подруг для совместных прогулок )

Краснодар → Другое Хочу сходить потанцевать в "Бигуди"

Краснодар → Другое Покататься на велосипеде

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