прогуляться, перекусить

От пользователя @MA_lay

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Краснодар → Другое Прогулка в Галицком

Краснодар → Другое Поиграть в боулинг

Краснодар → Другое С человеком с чувством юмора

Краснодар → Другое Выходные не пройдут зря

Краснодар → Другое Пройтись по интересным барам

Краснодар → Другое Добавляйтесь. Просто для развития приложения.

Краснодар → Другое кто хочет погулять пообщаться можно выпить

Краснодар → Другое Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

Краснодар → Другое В поисках сюрпризов 🧙🏻‍♂️

Краснодар → Другое К морю на лясе!

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