Краснодар
Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать
прогуляться, перекусить
Район парка Галицкого удобнее ) да, сапожник без сапог (про фото)
От пользователя @Metoo
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