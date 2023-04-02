Краснодар
Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать

фото пользователя Metoo
прогуляться, перекусить

Район парка Галицкого удобнее ) да, сапожник без сапог (про фото)

От пользователя @Metoo

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя Sonia_23
Краснодар → Другое

Ищу подружек

маленькое фото пользователя Anton1988
Краснодар → Другое

Попить кофе в уютном месте )

маленькое фото пользователя Natalie01
Краснодар → Другое

Прогуляться по городу пешком

маленькое фото пользователя Olessya
Краснодар → Другое

Ищу подружек

маленькое фото пользователя Milena2809
Краснодар → Другое

Я хочу прогуляться

маленькое фото пользователя Mademoiselle
Краснодар → Другое

Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

маленькое фото пользователя Hayk
Краснодар → Другое

Потусить выпить погулять

маленькое фото пользователя Pere4niza
Краснодар → Другое

Сгонять на мотоцикле на мотокросс в Туапсе

маленькое фото пользователя Kovalev
Краснодар → Другое

Покотаться на велосипедах

маленькое фото пользователя Rumata_Est
Краснодар → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Oksana368
Краснодар → Другое

Кто в караоке?

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Айда в бар, например

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!