Краснодар
Поехать на мотоцикле
прогуляться, перекусить
Предлагаю совместную прогулку на мотоцикле в хорошую погоду в сторону моря, гор. ключ или ещё куда где есть на что поглазеть.
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