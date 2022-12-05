Предлагаю совместную прогулку на мотоцикле в хорошую погоду в сторону моря, гор. ключ или ещё куда где есть на что поглазеть.

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