Краснодар
Поехать на мотоцикле

прогуляться, перекусить

Предлагаю совместную прогулку на мотоцикле в хорошую погоду в сторону моря, гор. ключ или ещё куда где есть на что поглазеть.

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