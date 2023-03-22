выехать из города, на природу к реке, или другое место, можно взять с собой что-то, нужное)

От пользователя @Dinosaur

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Краснодар → Другое Ищу компанию для D&D

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Краснодар → Другое Занятия спортом в Алекс Фитнес

Краснодар → Другое Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Краснодар → Другое Прогулка на свежем воздухе.

Краснодар → Другое Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы

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