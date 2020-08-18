Краснодар
Поболтать, початиться , прогуляться ✌️с подружкой

фото пользователя Loly
прогуляться, перекусить

Не давно переехала в этот замечательный город )

От пользователя @Loly

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