Краснодар
Поболтать, початиться , прогуляться ✌️с подружкой
прогуляться, перекусить
Не давно переехала в этот замечательный город )
От пользователя @Loly
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