Краснодар
Переписка, дружба
другое
От пользователя @Niko228
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Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊
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Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы
Краснодар → Другое
Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.
Краснодар → Другое
Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋
Краснодар → Другое
Встреча @ общения
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Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без
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Что там нового в космосе?
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Ищу подруг
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