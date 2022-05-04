Краснодар
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От пользователя @Niko228

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Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

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Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы

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Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.

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Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

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Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

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Что там нового в космосе?

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Ищу подруг

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