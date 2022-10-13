Краснодар
Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

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От пользователя @Riti_27

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