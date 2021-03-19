Краснодар
Отдохнуть , пройтись по красивым местам городка нашего ))))

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путешествия

От пользователя @Romka

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