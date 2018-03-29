пообщаться

От пользователя @Chromat

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Краснодар → Другое Погулять по ночному городу

Краснодар → Другое Пообщаться с интересными людьми.

Краснодар → Другое Попить кофе в уютном месте )

Краснодар → Другое Кто составит компанию на покататься?)

Краснодар → Другое Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)

Краснодар → Другое Кто в караоке?

Краснодар → Другое Знаю где вкусный кофе, и …

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